«Хороший способ улучшить отношения»: Политолог назвал возможную дату визита Трампа в Москву
Политолог Марков: Трамп может прибыть с визитом в Москву 9 мая
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп может посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков, назвав две причины, почему американский лидер не будет откладывать визит в Россию в долгий ящик.
«Во-первых, Трамп хочет отношений с РФ. Во-вторых, главным требованием американцев к Трампу и главное, что он обещал им на выборах, кроме вопроса с мигрантами, — это даже не урегулирование конфликта на Украине. Это американцам безразлично. Главное – это улучшить отношения с РФ, чтобы гарантированно не было ядерной войны», — подчеркнул специалист в беседе с сайтом MK.ru.
Политолог добавил, что американцы больше обеспокоены своей судьбой, а не жизнями россиян и украинцев. По его словам, они боятся, что ракеты ВС РФ доберутся до США. Чтобы предотвратить такой сценарий, жители США требуют от своего президента улучшить отношения с Москвой.
Кроме того, дата 9 мая подходит для визита Трампа и по идеологической причине. Марков объяснил, что США гордятся своим участием в ликвидации Гитлера. Американцы знают, что РФ сыграла в Победе важнейшую роль. По словам эксперта, 80-летие Победы — хороший способ для проведения переговоров и улучшения отношений.
Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и американским лидером, их беседа длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали Украину. Глава РФ напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также Путин пригласил Трампа в Москву. В Кремле отметили, что положительно оценивают позицию новой администрации США и готовы быстро организовать встречу на территории РФ.