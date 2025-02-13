«Хороший способ улучшить отношения»: Политолог назвал возможную дату визита Трампа в Москву

Президент США Дональд Трамп может посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков, назвав две причины, почему американский лидер не будет откладывать визит в Россию в долгий ящик.

«Во-первых, Трамп хочет отношений с РФ. Во-вторых, главным требованием американцев к Трампу и главное, что он обещал им на выборах, кроме вопроса с мигрантами, — это даже не урегулирование конфликта на Украине. Это американцам безразлично. Главное – это улучшить отношения с РФ, чтобы гарантированно не было ядерной войны», — подчеркнул специалист в беседе с сайтом MK.ru.

Политолог добавил, что американцы больше обеспокоены своей судьбой, а не жизнями россиян и украинцев. По его словам, они боятся, что ракеты ВС РФ доберутся до США. Чтобы предотвратить такой сценарий, жители США требуют от своего президента улучшить отношения с Москвой.