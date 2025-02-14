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Регион
14 февраля, 12:55

Канцелярия Нетаньяху подтвердила, что Труфанова освободят из плена в Газе

Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ

Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ

Имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых необходимо освободить 15 февраля в секторе Газа. Эта информация была подтверждена канцелярией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Список имен, полученный сегодня от ХАМАС через посредников Катара и Египта, включает: Александр Труфанов (29); Саги Декель-Хен (36); Яир Хорн (46)», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в январе Израиль и Палестина сошлись на прекращении огня в секторе Газа. Они также заключили договор об обмене заложниками. 8 февраля были освобождены три израильских заложника. В канцелярии Нетаньяху заявили, что освобождённые люди выглядели ужасно. 10 февраля в ХАМАС заявили, что Тель-Авив не выполняет свою часть сделки, что может привести к разрыву соглашения. В списке заложников палестинского движения также числится россиянин Александр Труфанов.

Александра Мышляева
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