Украинцы не видят традиционные обращения Зеленского рекордное время
«Страна.ua»: Зеленский не пишет ежедневные обращения к украинцам с 13 февраля
Владимир Зеленский не записывает традиционные вечерние обращения к гражданам Украины, начиная с прошлого четверга, 13 февраля. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Это самый долгий срок без обращений с начала СВО.
Последнее время расписание у Зеленского на самом деле плотное. Сначала в Киев прибыл министр финансов США, затем экс-комик посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где ему запретили говорить на мове, а также ОАЭ, где Зеленского с женой заселили в отель «Москва». Сегодня главарь киевского режима проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а завтра прилетит в Саудовскую Аравию. При этом стоит отметить, что раньше Зеленский записывал видеообращения, даже несмотря на международные поездки.
Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог 20 февраля посетит Киев. Зеленский собрался отвезти его на фронт.
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