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18 февраля, 08:50

Украинцы не видят традиционные обращения Зеленского рекордное время

«Страна.ua»: Зеленский не пишет ежедневные обращения к украинцам с 13 февраля

Владимир Зеленский не записывает традиционные вечерние обращения к гражданам Украины, начиная с прошлого четверга, 13 февраля. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Это самый долгий срок без обращений с начала СВО.

Последнее время расписание у Зеленского на самом деле плотное. Сначала в Киев прибыл министр финансов США, затем экс-комик посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где ему запретили говорить на мове, а также ОАЭ, где Зеленского с женой заселили в отель «Москва». Сегодня главарь киевского режима проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а завтра прилетит в Саудовскую Аравию. При этом стоит отметить, что раньше Зеленский записывал видеообращения, даже несмотря на международные поездки.

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Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог 20 февраля посетит Киев. Зеленский собрался отвезти его на фронт.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Мария Любицкая
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