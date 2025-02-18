Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 12:39

Ушаков: РФ и США изложили принципиальные подходы по Украине в Эр-Рияде

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Представители России и США изложили свои принципиальные подходы по конфликту на Украине во время переговоров в Саудовской Аравии. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, касались ли стороны темы Украины.

«Да, мы обсуждали, и изложили свои принципиальные подходы», — указал помощник главы государства в беседе с журналистами.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла беседа российской и американской делегаций. Нашу страну представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также лидер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США на место прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Переговоры продлились 4,5 часа. В Госдуме считают, что одного раунда переговоров с США не хватит для решения всех проблем.

Ушаков оценил переговоры с США в Эр-Рияде одним словом
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Дарья Нарыкова
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