Ушаков: РФ и США изложили принципиальные подходы по Украине в Эр-Рияде
Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Представители России и США изложили свои принципиальные подходы по конфликту на Украине во время переговоров в Саудовской Аравии. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, касались ли стороны темы Украины.
«Да, мы обсуждали, и изложили свои принципиальные подходы», — указал помощник главы государства в беседе с журналистами.
Напомним, что сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла беседа российской и американской делегаций. Нашу страну представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также лидер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США на место прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Переговоры продлились 4,5 часа. В Госдуме считают, что одного раунда переговоров с США не хватит для решения всех проблем.