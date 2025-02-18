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Регион
18 февраля, 13:04

Лавров встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии Бен Сальманом Аль Саудом

Лавров с Наследным принцем Саудовской Аравии. Обложка © Telegram / МИД России

Лавров с Наследным принцем Саудовской Аравии. Обложка © Telegram / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Эр-Рияде с Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом доложила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«С.В. Лавров был принят Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде была организована встреча делегаций Российской Федерации и США. Москву представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах выступали государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Разговор длился 4,5 часа и, по словам Ушакова, прошёл неплохо.

Николай Рюмин
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