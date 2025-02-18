Лавров встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии Бен Сальманом Аль Саудом
Лавров с Наследным принцем Саудовской Аравии. Обложка © Telegram / МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Эр-Рияде с Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом доложила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«С.В. Лавров был принят Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде была организована встреча делегаций Российской Федерации и США. Москву представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах выступали государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Разговор длился 4,5 часа и, по словам Ушакова, прошёл неплохо.