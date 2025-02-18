Индекс Мосбиржи снизился на фоне окончания переговоров РФ и США в Эр-Рияде
Российский рынок акций снизился на фоне окончания переговоров между представителями России и США в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи (Мосбиржи).
По данным на 15:08 по московскому времени, индекс Мосбиржи вырос на 0,28% — до 3 317,52 пункта, индекс РТС — на 0,27% — до 1 142,95 пункта. Через несколько минут индекс Мосбиржи снизился и составил 3 293,35 пункта (-0,46%), а индекс РТС уменьшился на 0,46% — до 1 134,67 пункта.
Уточняется, что по состоянию на 15:29, индекс Мосбиржи опустился до 3 274,89 пункта (-1,01%), а индекс РТС — до 1 128,31 пункта (-1,01%).
Напомним, что сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций России и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. В свою очередь, Дмитриев добавил, что делегации стран отнеслись друг к другу как к равным. По его словам, США услышали позицию Москвы в Эр-Рияде, начало дискуссиям положено.
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