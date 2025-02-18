Индекс Мосбиржи снизился на фоне окончания переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Российский рынок акций снизился на фоне окончания переговоров между представителями России и США в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи (Мосбиржи).

По данным на 15:08 по московскому времени, индекс Мосбиржи вырос на 0,28% — до 3 317,52 пункта, индекс РТС — на 0,27% — до 1 142,95 пункта. Через несколько минут индекс Мосбиржи снизился и составил 3 293,35 пункта (-0,46%), а индекс РТС уменьшился на 0,46% — до 1 134,67 пункта.