«Импульс для перезагрузки»: В Госдуме прокомментировали Life.ru итоги переговоров РФ и США

США и Россия услышали позиции друг друга на переговорах в Эр-Рияде. Спустя долгое время между сторонами наступил конструктивный диалог и обмен мнениями, рассказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик.

На мой взгляд, главное в заявлениях представителей двух стран на этих переговорах высокого уровня — то, что стороны услышали друг друга. После долгого периода охлаждения отношений между двумя державами наконец наступил момент конструктивного диалога, обмена мнениями и стремления выстроить фундамент для взаимопонимания по многим геополитическим вопросам, в том числе, конечно же, по урегулированию украинского конфликта.

Белик дополнил, что путь к урегулированию кризиса на Украине не будет стремительным, но начало уже положено. Депутат назвал это немаловажным фактом, так как при экс-хозяине Белого дома Джо Байдене невозможно было выстроить диалог. По его словам, тогда в США были настроены на конфронтацию. Прошедшие переговоры — это «импульс для перезагрузки» и обновления росийско-американских отношений, подытожил парламентарий.