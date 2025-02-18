«Импульс для перезагрузки»: В Госдуме прокомментировали Life.ru итоги переговоров РФ и США
Депутат Белик: РФ и США на переговорах в Эр-Рияде услышали друг друга
Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
США и Россия услышали позиции друг друга на переговорах в Эр-Рияде. Спустя долгое время между сторонами наступил конструктивный диалог и обмен мнениями, рассказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик.
На мой взгляд, главное в заявлениях представителей двух стран на этих переговорах высокого уровня — то, что стороны услышали друг друга. После долгого периода охлаждения отношений между двумя державами наконец наступил момент конструктивного диалога, обмена мнениями и стремления выстроить фундамент для взаимопонимания по многим геополитическим вопросам, в том числе, конечно же, по урегулированию украинского конфликта.
Белик дополнил, что путь к урегулированию кризиса на Украине не будет стремительным, но начало уже положено. Депутат назвал это немаловажным фактом, так как при экс-хозяине Белого дома Джо Байдене невозможно было выстроить диалог. По его словам, тогда в США были настроены на конфронтацию. Прошедшие переговоры — это «импульс для перезагрузки» и обновления росийско-американских отношений, подытожил парламентарий.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась первая за долгие годы встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали министр иностранных дел Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Лавров заявил, что США после переговоров стали лучше понимать позицию РФ.