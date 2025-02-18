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18 февраля, 15:43

«Импульс для перезагрузки»: В Госдуме прокомментировали Life.ru итоги переговоров РФ и США

Депутат Белик: РФ и США на переговорах в Эр-Рияде услышали друг друга

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

США и Россия услышали позиции друг друга на переговорах в Эр-Рияде. Спустя долгое время между сторонами наступил конструктивный диалог и обмен мнениями, рассказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик.

На мой взгляд, главное в заявлениях представителей двух стран на этих переговорах высокого уровня — то, что стороны услышали друг друга. После долгого периода охлаждения отношений между двумя державами наконец наступил момент конструктивного диалога, обмена мнениями и стремления выстроить фундамент для взаимопонимания по многим геополитическим вопросам, в том числе, конечно же, по урегулированию украинского конфликта.

Дмитрий Белик

Депутат Госдумы РФ

На мой взгляд, главное в заявлениях представителей двух стран на этих переговорах высокого уровня — то, что стороны услышали друг друга. После долгого периода охлаждения отношений между двумя державами наконец наступил момент конструктивного диалога, обмена мнениями и стремления выстроить фундамент для взаимопонимания по многим геополитическим вопросам, в том числе, конечно же, по урегулированию украинского конфликта.
На мой взгляд, главное в заявлениях представителей двух стран на этих переговорах высокого уровня — то, что стороны услышали друг друга. После долгого периода охлаждения отношений между двумя державами наконец наступил момент конструктивного диалога, обмена мнениями и стремления выстроить фундамент для взаимопонимания по многим геополитическим вопросам, в том числе, конечно же, по урегулированию украинского конфликта.

Белик дополнил, что путь к урегулированию кризиса на Украине не будет стремительным, но начало уже положено. Депутат назвал это немаловажным фактом, так как при экс-хозяине Белого дома Джо Байдене невозможно было выстроить диалог. По его словам, тогда в США были настроены на конфронтацию. Прошедшие переговоры — это «импульс для перезагрузки» и обновления росийско-американских отношений, подытожил парламентарий.

США и Россия повысят уровень дипломатического представительства после переговоров в Эр-Рияде
США и Россия повысят уровень дипломатического представительства после переговоров в Эр-Рияде

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась первая за долгие годы встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали министр иностранных дел Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Лавров заявил, что США после переговоров стали лучше понимать позицию РФ.

Екатерина Хмелева
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