Ушаков заявил, что США выделят специального человека для контактов с РФ

Соединённые Штаты назначат отдельного человека для контактов с Москвой по российско-украинскому конфликту. Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог будет вести переговоры только с Киевом и Европой, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе «60 минут».

«По Украине условились, что у них уже назначен посланник, господин Келлог. Но он будет вести контакты с украинцами и европейцами, а для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей. Нам об этом сообщат, мы доложим президенту, и президент назначит наших представителей, которые будут участвовать именно в этом двустороннем российско-американском диалоге», — сказал Ушаков.