Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 16:36

Ушаков заявил, что США выделят специального человека для контактов с РФ

Соединённые Штаты назначат отдельного человека для контактов с Москвой по российско-украинскому конфликту. Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог будет вести переговоры только с Киевом и Европой, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе «60 минут».

«По Украине условились, что у них уже назначен посланник, господин Келлог. Но он будет вести контакты с украинцами и европейцами, а для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей. Нам об этом сообщат, мы доложим президенту, и президент назначит наших представителей, которые будут участвовать именно в этом двустороннем российско-американском диалоге», — сказал Ушаков.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде впервые за долгие годы прошла встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Лавров заявил, что США после переговоров стали лучше понимать позицию РФ.

Лавров: РФ и США согласовали ускоренное назначение послов в Москве и Вашингтоне
Лавров: РФ и США согласовали ускоренное назначение послов в Москве и Вашингтоне
Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Полина Никифорова
  • Новости
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • США
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar