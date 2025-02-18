Ушаков заявил, что США выделят специального человека для контактов с РФ
Соединённые Штаты назначат отдельного человека для контактов с Москвой по российско-украинскому конфликту. Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог будет вести переговоры только с Киевом и Европой, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе «60 минут».
«По Украине условились, что у них уже назначен посланник, господин Келлог. Но он будет вести контакты с украинцами и европейцами, а для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей. Нам об этом сообщат, мы доложим президенту, и президент назначит наших представителей, которые будут участвовать именно в этом двустороннем российско-американском диалоге», — сказал Ушаков.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде впервые за долгие годы прошла встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Лавров заявил, что США после переговоров стали лучше понимать позицию РФ.
ТАСС / Валерий Шарифулин