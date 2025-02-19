Песков: Путин определится с переговорщиком по Украине после Вашингтона
Президент России Владимир Путин решит, кто будет представлять страну на переговорах по украинскому вопросу, но после того, как США назначат своего переговорщика. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как только американская сторона определится с выбором своего представителя, наш президент примет решение о том, кто будет представлять Россию», — добавил представитель Кремля.
Напомним, что долгожданная встреча делегаций России и США прошла в Саудовской Аравии 18 февраля. С нашей стороны выступали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Диалог длился 4,5 часа и, по словам Ушакова, прошёл неплохо
Life.ru