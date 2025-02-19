«Нужно быть начеку»: В Кремле сообщили о попытках подорвать диалог РФ и США

Некоторые силы в мире стремятся помешать нормализации отношений между Россией и США, пытаясь подорвать диалог между двумя странами. В связи с этим важно сохранять бдительность, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

«Очевидно, в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между РФ и США. И, очевидно, что эти те будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог. Здесь, конечно, всем нам нужно быть начеку», — сказал представитель Кремля.