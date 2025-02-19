«Нужно быть начеку»: В Кремле сообщили о попытках подорвать диалог РФ и США
Песков: Не всем нравится диалог РФ и США, не исключены попытки его подорвать
Некоторые силы в мире стремятся помешать нормализации отношений между Россией и США, пытаясь подорвать диалог между двумя странами. В связи с этим важно сохранять бдительность, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Песков сообщил о попытках подорвать диалог РФ и США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Очевидно, в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между РФ и США. И, очевидно, что эти те будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог. Здесь, конечно, всем нам нужно быть начеку», — сказал представитель Кремля.
Комментируя сообщения о намерениях киевского режима организовать теракты против российских дипломатических миссий в странах ЕС, Песков заявил, что от Киева «можно ожидать всего».
Напомним, накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций РФ и США. Москву представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев; Вашингтон — глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные. Велось обсуждение как восстановления двусторонних отношений, так и урегулирования на Украине.
Life.ru