Военная прокуратура требует перевести генерала Попова с домашнего ареста в СИЗО

Военная прокуратура призывает перевести с домашнего ареста в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений условий домашнего ареста», — цитирует заявление ТАСС.

Одним из таких нарушений, по словам собеседника агентства, стал отказ от процедуры медицинского освидетельствования, когда Попов за рулём собственного авто ехал из столицы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками ГАИ. Суд может рассмотреть ходатайство уже 27 февраля.

Адвокат подсудимого Сергей Буйновский подтверждать или опровергать эти сведения отказался, отметив, что сотрудники ФСИН, которые следят за соблюдением условий домашнего ареста, не имеют претензий к Генералу. Также юрист подчеркнул, что трезвость Попова в тот день, когда его остановили инспекторы, подтвердилась позже в ходе участия военнослужащего в процессе в Тамбовском гарнизонном военном суде в присутствии судьи и прокурора, а отказ его подзащитного от освидетельствования был мотивирован только желанием не опоздать в суд. Буйновский называет случившееся провокацией.