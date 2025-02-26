Военная прокуратура требует перевести генерала Попова с домашнего ареста в СИЗО
Генерал-майор Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий
Военная прокуратура призывает перевести с домашнего ареста в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявили в правоохранительных органах.
«В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений условий домашнего ареста», — цитирует заявление ТАСС.
Одним из таких нарушений, по словам собеседника агентства, стал отказ от процедуры медицинского освидетельствования, когда Попов за рулём собственного авто ехал из столицы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками ГАИ. Суд может рассмотреть ходатайство уже 27 февраля.
Адвокат подсудимого Сергей Буйновский подтверждать или опровергать эти сведения отказался, отметив, что сотрудники ФСИН, которые следят за соблюдением условий домашнего ареста, не имеют претензий к Генералу. Также юрист подчеркнул, что трезвость Попова в тот день, когда его остановили инспекторы, подтвердилась позже в ходе участия военнослужащего в процессе в Тамбовском гарнизонном военном суде в присутствии судьи и прокурора, а отказ его подзащитного от освидетельствования был мотивирован только желанием не опоздать в суд. Буйновский называет случившееся провокацией.
Адвокат добавил, что в настоящий момент рассмотрение дела Попова находится на паузе из-за назначенной судебно-бухгалтерской экспертизы. Ранее суд допросил военнослужащих и командиров воинских частей, выполнявших боевые задачи СВО в Запорожье. Все они не согласились с доводами следствия о причастности подсудимого к мошенничеству с хищением металлоконструкций. Власти региона также отказываются признавать себя потерпевшей стороной и утверждают, что Попов никак не навредил им своими действиями.
Напомним, Ивана Попова арестовали в мае 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Следствие считает, что подсудимый причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий, предназначавшихся для фортификаций в зоне спецопераций, общая сумма которых составляет 130 миллионов рублей. Изначально генерала хотели посадить в СИЗО, но в итоге отправили под домашний арест. Проведённая экспертиза показала, что на документах, которые обвинение использует в качестве доказательства вины Попова, подделана его подпись. Исходя из этого, защита настаивает на том, что дело сфабриковано, а офицера пытаются подставить.