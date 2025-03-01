Маленького правнука зверски убитого экс-мэра Самары забрали из приюта
Ребёнка обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Тархова забрали из приюта
Правнука убитых экс-мэра Виктора Тархова и его супруги забрали из приюта. О таинственном доброжелателе сообщает Kp.ru со ссылкой на Минсоцдемографии и социальной политики региона.
«14 февраля 2025 года сын Екатерины Тарховой передан под предварительную опеку лицу, выразившему желание стать опекуном мальчика и принимавшему активное участие в его воспитании», — говорится в сообщении.
Известно, что мать малыша находится в СИЗО. Родная бабушка отбывает срок за вымогательство, а настоящий отец живёт в Израиле. Друг семьи пояснил, что его мать является крёстной ребёнку. Женщина также изъявляла желание забрать ребёнка из приюта, но она не является его родственником. А папа сообщал, что готовит документы на опеку сына в другом государстве, однако боится бывшей тёщи.
Напомним, внучке бывшего мэра Самары Екатерине Бельской предъявили обвинение в убийстве двоих человек. Следствие считает, что это она расправилась с дедушкой и бабушкой Натальей. В квартире подозреваемой обнаружили документы пропавших родственников, а камеры сняли, как перед убийством девушка купила пластиковые ёмкости и химические вещества. Предварительно, убийство она совершила перед Новым годом. Останки ищут на свалке, но шансов обнаружить их крайне мало. Накануне девушка призналась в убийстве родственников.
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