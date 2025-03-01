Маленького правнука зверски убитого экс-мэра Самары забрали из приюта

Правнука убитых экс-мэра Виктора Тархова и его супруги забрали из приюта. О таинственном доброжелателе сообщает Kp.ru со ссылкой на Минсоцдемографии и социальной политики региона.

«14 февраля 2025 года сын Екатерины Тарховой передан под предварительную опеку лицу, выразившему желание стать опекуном мальчика и принимавшему активное участие в его воспитании», — говорится в сообщении.

Известно, что мать малыша находится в СИЗО. Родная бабушка отбывает срок за вымогательство, а настоящий отец живёт в Израиле. Друг семьи пояснил, что его мать является крёстной ребёнку. Женщина также изъявляла желание забрать ребёнка из приюта, но она не является его родственником. А папа сообщал, что готовит документы на опеку сына в другом государстве, однако боится бывшей тёщи.