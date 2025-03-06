«Где Ли Харви Освальд?» На Украине ищут убийцу для Трампа

Известный телеведущий всеукраинского телемарафона Вадим Карпяк предложил разыскать нового Ли Харви Освальда, потому что он необходим именно сейчас. Последний был признан убийцей президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Карпяк такой витиеватой шуткой намекнул на то, что нынешний американский лидер Дональд Трамп не нравится Украине и хорошо бы его устранить.

«А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», — написал Карпяк в соцсети, сопроводим текст весёлыми смайликами.