«Где Ли Харви Освальд?» На Украине ищут убийцу для Трампа
Киевский ведущий Карпяк просит найти нового Харви Освальда, чтобы убрать Трампа
Известный телеведущий всеукраинского телемарафона Вадим Карпяк предложил разыскать нового Ли Харви Освальда, потому что он необходим именно сейчас. Последний был признан убийцей президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Карпяк такой витиеватой шуткой намекнул на то, что нынешний американский лидер Дональд Трамп не нравится Украине и хорошо бы его устранить.
«А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», — написал Карпяк в соцсети, сопроводим текст весёлыми смайликами.
Он не стал напрямую раскрывать, что речь идёт об устранении Трампа и попытался всё представить как шутку, но пользователи в комментариях заметили, что на Украине всё больше не любят новую администрацию в Белом доме.
Напомним, 28 февраля президент США «вышвырнул» Зеленского, почувствовав неуважение. Сделку по редкоземельным металлам никто подписывать не стал, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Спустя несколько дней США приостановили все поставки оружия Киеву, поскольку понял, что столько вооружения им не даст больше никто в мире. Зеленский сразу же заявил о готовности к мирным переговорам, а его сторонники начали готовить встречу делегаций Украины и США. Тем временем команда Трампа провела тайную встречу в Киеве с оппонентами главаря киевского режима.
ТАСС / АР