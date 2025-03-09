«Впечатляющие резиденции»: Цыгане в Коркино выставили на продажу дорогущие особняки

Цыгане в Коркино Челябинской области начали массово продавать свои дворцы после осенних погромов от местных жителей. Стоимость недвижимости достигает до 16 миллионов рублей, пишет 74.ru.







«В Коркино представители местной цыганской общины одновременно выставили на продажу свои впечатляющие резиденции. Многочисленные объявления появились на профильных интернет-площадках, привлекая внимание потенциальных покупателей», — пишут журналисты.





