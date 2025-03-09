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9 марта, 08:12
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«Впечатляющие резиденции»: Цыгане в Коркино выставили на продажу дорогущие особняки

Цыгане в Коркино стали массово продавать дворцы после осенних погромов

Цыгане в Коркино Челябинской области начали массово продавать свои дворцы после осенних погромов от местных жителей. Стоимость недвижимости достигает до 16 миллионов рублей, пишет 74.ru.

  • Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
    Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
  • Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
    Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
  • Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
    Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»

Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»

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«В Коркино представители местной цыганской общины одновременно выставили на продажу свои впечатляющие резиденции. Многочисленные объявления появились на профильных интернет-площадках, привлекая внимание потенциальных покупателей», — пишут журналисты.

  • Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
    Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
  • Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
    Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
  • Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»
    Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»

Интерьеры в особняках коркинских цыган. Фото © Сайт объявлений «Районы кварталы»

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Покупателей внутри будет ждать лепнина, колонны и многоярусные люстры. На стенах развешены картины, а на полу уложена роскошная плитка.

Похищение тюменской девочки цыганами у школы попало на видео
Похищение тюменской девочки цыганами у школы попало на видео

Напомним, в конце октября 2024 года в Коркино Челябинской области убили таксистку — подозрения пали на местных цыган. После этого жители устроили народный сход. Дело под контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. В результате протестов более 50 человек были задержаны. После поимки убийцы на улицы Коркино вывели вооружённый патруль. Подробнее о происшествии — в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pinkystock

Николай Рюмин
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