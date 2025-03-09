«Впечатляющие резиденции»: Цыгане в Коркино выставили на продажу дорогущие особняки
Цыгане в Коркино стали массово продавать дворцы после осенних погромов
Цыгане в Коркино Челябинской области начали массово продавать свои дворцы после осенних погромов от местных жителей. Стоимость недвижимости достигает до 16 миллионов рублей, пишет 74.ru.
«В Коркино представители местной цыганской общины одновременно выставили на продажу свои впечатляющие резиденции. Многочисленные объявления появились на профильных интернет-площадках, привлекая внимание потенциальных покупателей», — пишут журналисты.
Покупателей внутри будет ждать лепнина, колонны и многоярусные люстры. На стенах развешены картины, а на полу уложена роскошная плитка.
Напомним, в конце октября 2024 года в Коркино Челябинской области убили таксистку — подозрения пали на местных цыган. После этого жители устроили народный сход. Дело под контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. В результате протестов более 50 человек были задержаны. После поимки убийцы на улицы Коркино вывели вооружённый патруль. Подробнее о происшествии — в материале Life.ru.
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