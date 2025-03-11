Невзорвавшийся чёрный беспилотник ВСУ нашли в подмосковной Черноголовке
Украинская армия использует дроны чёрного цвета, чтобы ночью их было труднее обнаружить. Один из таких «невидимых» БПЛА был использован в подмосковной Черноголовке. Кадры появились в распоряжении Life.ru.
Невзорвавшийся чёрный беспилотник ВСУ. Фото © Life.ru
Невзорвавшийся чёрный беспилотник ВСУ. Фото © Life.ru
Расчёт, по всей видимости, был на то, что дроны ВСУ чёрного цвета менее заметны в ночное время. Но беспилотник их подвёл – чёрный дрон рухнул под окнами жома и даже не сдетонировал. Сейчас место оцеплено, а аппарат изучают специалисты.
В ночь на 11 марта системы ПВО сбили и нейтрализовали 337 дронов-камикадзе со стороны Украины в десяти регионах России. Из них 74 БПЛА украинских вооружённых сил было уничтожено на подлёте к Москве. Атака на столицу началась примерно в 4:30 утра. Число пострадавших при налёте более 70 БПЛА на Подмосковье достигло 20. Также есть информация об одном погибшем. СК завёл дело о теракте, а в Госдуме пригрозили Украине разрушительным ударом «Орешником» в ответ на атаку дронов. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.
Life.ru