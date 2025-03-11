Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 07:08

Невзорвавшийся чёрный беспилотник ВСУ нашли в подмосковной Черноголовке

Украинская армия использует дроны чёрного цвета, чтобы ночью их было труднее обнаружить. Один из таких «невидимых» БПЛА был использован в подмосковной Черноголовке. Кадры появились в распоряжении Life.ru.

Невзорвавшийся чёрный беспилотник ВСУ. Фото © Life.ru

Невзорвавшийся чёрный беспилотник ВСУ. Фото © Life.ru

Невзорвавшийся чёрный беспилотник ВСУ. Фото © Life.ru

Невзорвавшийся чёрный беспилотник ВСУ. Фото © Life.ru

Расчёт, по всей видимости, был на то, что дроны ВСУ чёрного цвета менее заметны в ночное время. Но беспилотник их подвёл – чёрный дрон рухнул под окнами жома и даже не сдетонировал. Сейчас место оцеплено, а аппарат изучают специалисты.

Пострадавший парень из Подмосковья предстал весь в крови и показал опасную начинку БПЛА
Пострадавший парень из Подмосковья предстал весь в крови и показал опасную начинку БПЛА

В ночь на 11 марта системы ПВО сбили и нейтрализовали 337 дронов-камикадзе со стороны Украины в десяти регионах России. Из них 74 БПЛА украинских вооружённых сил было уничтожено на подлёте к Москве. Атака на столицу началась примерно в 4:30 утра. Число пострадавших при налёте более 70 БПЛА на Подмосковье достигло 20. Также есть информация об одном погибшем. СК завёл дело о теракте, а в Госдуме пригрозили Украине разрушительным ударом «Орешником» в ответ на атаку дронов. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Олег Царев
  • Владимир Зеленский
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar