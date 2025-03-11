Невзорвавшийся чёрный беспилотник ВСУ нашли в подмосковной Черноголовке

Украинская армия использует дроны чёрного цвета, чтобы ночью их было труднее обнаружить. Один из таких «невидимых» БПЛА был использован в подмосковной Черноголовке. Кадры появились в распоряжении Life.ru.

Расчёт, по всей видимости, был на то, что дроны ВСУ чёрного цвета менее заметны в ночное время. Но беспилотник их подвёл – чёрный дрон рухнул под окнами жома и даже не сдетонировал. Сейчас место оцеплено, а аппарат изучают специалисты.