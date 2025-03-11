«Мираторг» выплатит по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке БПЛА

Компания «Мираторг», чьи сотрудники погибли в результате атаки дронов ВСУ в подмосковном Домодедово, выплатит их семьям по 1,5 миллиона рублей и оплатит расходы на похороны.

«Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, оплата всех расходов, связанных с похоронами», — цитирует РИА «Новости» заявление компании.