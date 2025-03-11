«Мираторг» выплатит по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке БПЛА
Место атаки дронов ВСУ на парковку «Мираторга» в Домодедово. Фото © Telegram/Воробьёв LIVE
Компания «Мираторг», чьи сотрудники погибли в результате атаки дронов ВСУ в подмосковном Домодедово, выплатит их семьям по 1,5 миллиона рублей и оплатит расходы на похороны.
«Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, оплата всех расходов, связанных с похоронами», — цитирует РИА «Новости» заявление компании.
Сотрудник, который получил ранения при налёте украинских беспилотников, получит матпомощь в 300 тысяч рублей.
Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Москве, крыша многоэтажки в Видном, жилой дом в Раменском, а также парковка в Домодедово. По последним данным, погибло двое человек — оба они работали в «Мираторге» и приехали утром на работу. Пострадало 18 человек, в том числе трое детей.