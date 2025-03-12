Перемирие — полная чушь: Экс-офицер США призвал РФ добиться победы на поле боя
Экс-офицер США Крапивник заявил, что России не нужно соглашаться на перемирие
России невыгодно временное перемирие на Украине, предложенное Штатами. Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, по мнению которого, украинцы воспользуются месячной передышкой и подготовятся к новому витку вооружённого конфликта.
«Перемирие — это чушь тотальная. Какое перемирие? Чтобы они месяц набирались сил опять, передвигали свои войска и готовились к следующей фазе войны? Нет, никто передышку украинцам не собирается давать», — заявил он в беседе с «Царьградом».
Эксперт подчеркнул, что Украина и США не кажутся по-настоящему настроенными на мир — этому противоречит возобновление военных поставок и передачи разведданных Киеву после переговоров в Джидде. Крапивник добавил, что американцы даже не пытаются скрыть, что будут накачивать Незалежную оружием во время режима прекращения огня.
Собеседник издания считает, что сейчас для России приемлемы только два варианта: победа на поле боя или смена власти на Украине. При этом важно, чтобы в украинском руководстве появились новые люди взамен старой элиты, а не деятели вроде экс-лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
При этом на возобновление сотрудничества с Западом тоже сильно рассчитывать не приходится, добавил отставной военный. В Европе самостоятельными политиками себя проявили только венгерский премьер Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо, но их не желают слушать коллеги по ЕС. А Штаты и подавно не входят в число государств, которым Москва может довериться, подытожил Крапивник.
Напомним, вчера в Джидде прошли переговоры США и Украины, продлившиеся девять часов. По их завершению стороны сделали совместное заявление, в котором Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Москва примет это предложение, позже аналогичное заявление сделал госсекретарь Штатов Марко Рубио.
Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic