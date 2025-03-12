России невыгодно временное перемирие на Украине, предложенное Штатами. Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, по мнению которого, украинцы воспользуются месячной передышкой и подготовятся к новому витку вооружённого конфликта.

«Перемирие — это чушь тотальная. Какое перемирие? Чтобы они месяц набирались сил опять, передвигали свои войска и готовились к следующей фазе войны? Нет, никто передышку украинцам не собирается давать», — заявил он в беседе с «Царьградом».

Эксперт подчеркнул, что Украина и США не кажутся по-настоящему настроенными на мир — этому противоречит возобновление военных поставок и передачи разведданных Киеву после переговоров в Джидде. Крапивник добавил, что американцы даже не пытаются скрыть, что будут накачивать Незалежную оружием во время режима прекращения огня.

Собеседник издания считает, что сейчас для России приемлемы только два варианта: победа на поле боя или смена власти на Украине. При этом важно, чтобы в украинском руководстве появились новые люди взамен старой элиты, а не деятели вроде экс-лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.