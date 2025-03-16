Зеленский изобрёл новую «тактику победы» над Россией

Владимир Зеленский разразился очередным призывом к западным партнёрам. Европейские страны должны коллективно оказывать давление на Россию, заявил он у себя в соцсетях.

Украинский политик также сообщил, что необходимо вводить новые санкции, а затем «не только сохранять, но и постоянно усиливать их».