Зеленский изобрёл новую «тактику победы» над Россией
Зеленский: Страны Запада должны совместно давить на РФ для достижения прогресса
Владимир Зеленский разразился очередным призывом к западным партнёрам. Европейские страны должны коллективно оказывать давление на Россию, заявил он у себя в соцсетях.
«Мы должны совместно давить на Россию, чтобы добиться прогресса», — уверен глава киевского режима.
Украинский политик также сообщил, что необходимо вводить новые санкции, а затем «не только сохранять, но и постоянно усиливать их».
По всей видимости, ситуация стремительно ускользает из рук Зеленского. Пока он требует от Европы нарастить выпуск боеприпасов для Украины и ввести войска, его приспешники пытаются вывести из игры его политических противников, в числе которых оказался экс-президент страны Порошенко*. А в Раде растёт недовольство его действиями. Сперва на Западе поползли разговоры о том, что неплохо было бы убрать главу киевского режима, а затем и на Украине поняли, что он не вечен. Однако Зеленский пока никуда уходить не собирается и даже провал в Курской области пытается «скормить» народу как очередную «победу».
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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