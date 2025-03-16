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16 марта, 13:23

Зеленский изобрёл новую «тактику победы» над Россией

Зеленский: Страны Запада должны совместно давить на РФ для достижения прогресса

Владимир Зеленский разразился очередным призывом к западным партнёрам. Европейские страны должны коллективно оказывать давление на Россию, заявил он у себя в соцсетях.

«Мы должны совместно давить на Россию, чтобы добиться прогресса», — уверен глава киевского режима.

Украинский политик также сообщил, что необходимо вводить новые санкции, а затем «не только сохранять, но и постоянно усиливать их».

Париж и Лондон потребовали от РФ согласиться на перемирие на условиях Зеленского
Париж и Лондон потребовали от РФ согласиться на перемирие на условиях Зеленского

По всей видимости, ситуация стремительно ускользает из рук Зеленского. Пока он требует от Европы нарастить выпуск боеприпасов для Украины и ввести войска, его приспешники пытаются вывести из игры его политических противников, в числе которых оказался экс-президент страны Порошенко*. А в Раде растёт недовольство его действиями. Сперва на Западе поползли разговоры о том, что неплохо было бы убрать главу киевского режима, а затем и на Украине поняли, что он не вечен. Однако Зеленский пока никуда уходить не собирается и даже провал в Курской области пытается «скормить» народу как очередную «победу».

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Озеров
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