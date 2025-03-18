Трампа пытаются натравить на Путина с помощью грязных науськиваний о его «‎насмешках»

Хилл заявила в интервью журналу The Foreign Affairs, что хозяин Белого якобы не понимает насмешек со стороны российского лидера из-за трудностей перевода. Она посчитала за издевательства манеру общения Путина с американским лидером. По её мнению, переводчики «сглаживали углы», не передавая наёмки российского президента.

По словам Фионы Хилл, после переговоров Трамп перечитывал расшифровку переговоров, где ему «разжевали» подтекст высказываний Путина. В качестве аргумента экс-чиновница Белого дома привела беседу глав государств об Израиле. В ходе переговоров Трамп говорил, что никто не делал ничего больше для этой страны, чем он. В ответ российский президент назвал его «молодцом» и предложил переименовать Израиль в честь американского лидера. Трамп же сказал, что «это будет перебор», поскольку переводчик опустил иронию Путина, возмутилась Хилл. Впрочем, других примеров «насмешек» Хилл вспомнил не смогла.