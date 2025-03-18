Трампа пытаются натравить на Путина с помощью грязных науськиваний о его «насмешках»
Экс-чиновница Белого дома Хилл вспомнила открытые «насмешки» Путина над Трампом
Президент России Владимир Путин открыто насмехается над американским коллегой Дональдом Трампом во время переговоров, утверждает бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл. Экс-чиновница присутствовала на встрече глав государств во время предыдущего срока Трампа.
Хилл заявила в интервью журналу The Foreign Affairs, что хозяин Белого якобы не понимает насмешек со стороны российского лидера из-за трудностей перевода. Она посчитала за издевательства манеру общения Путина с американским лидером. По её мнению, переводчики «сглаживали углы», не передавая наёмки российского президента.
По словам Фионы Хилл, после переговоров Трамп перечитывал расшифровку переговоров, где ему «разжевали» подтекст высказываний Путина. В качестве аргумента экс-чиновница Белого дома привела беседу глав государств об Израиле. В ходе переговоров Трамп говорил, что никто не делал ничего больше для этой страны, чем он. В ответ российский президент назвал его «молодцом» и предложил переименовать Израиль в честь американского лидера. Трамп же сказал, что «это будет перебор», поскольку переводчик опустил иронию Путина, возмутилась Хилл. Впрочем, других примеров «насмешек» Хилл вспомнил не смогла.
Вбить клин между Путиным и Трампом на фоне важнейших переговоров о разрешении украинского конфликта ранее попытались в Польше. Но там зашли со стороны президента России. В Варшаве заботливо предупредили, что предложенное хозяином Овального кабинета перемирие вполне может оказаться лишь «ловушкой» для Москвы, поскольку они на самом деле не желают Европе прочного мира. Заподозрили в попытке сорвать общение глав государств и главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая поставила Трампу ультиматум. Но это не мешает Кремлю и Белому дому активно готовиться к переговорам глав государств, которые должны состояться сегодня, 18 марта. Российская сторона подтвердила, что такой контакт на эту дату запланирован, но подробностей не сообщила. Лидеры стран обсудят вопросы мировой политики и ряд тезисов по конфликту на Украине.
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