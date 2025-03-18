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18 марта, 05:50

Трампа пытаются натравить на Путина с помощью грязных науськиваний о его «‎насмешках»

Экс-чиновница Белого дома Хилл вспомнила открытые «‎насмешки» Путина над Трампом

Президент России Владимир Путин открыто насмехается над американским коллегой Дональдом Трампом во время переговоров, утверждает бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл. Экс-чиновница присутствовала на встрече глав государств во время предыдущего срока Трампа.

Хилл заявила в интервью журналу The Foreign Affairs, что хозяин Белого якобы не понимает насмешек со стороны российского лидера из-за трудностей перевода. Она посчитала за издевательства манеру общения Путина с американским лидером. По её мнению, переводчики «сглаживали углы», не передавая наёмки российского президента.

По словам Фионы Хилл, после переговоров Трамп перечитывал расшифровку переговоров, где ему «разжевали» подтекст высказываний Путина. В качестве аргумента экс-чиновница Белого дома привела беседу глав государств об Израиле. В ходе переговоров Трамп говорил, что никто не делал ничего больше для этой страны, чем он. В ответ российский президент назвал его «молодцом» и предложил переименовать Израиль в честь американского лидера. Трамп же сказал, что «это будет перебор», поскольку переводчик опустил иронию Путина, возмутилась Хилл. Впрочем, других примеров «насмешек» Хилл вспомнил не смогла.

Вбить клин между Путиным и Трампом на фоне важнейших переговоров о разрешении украинского конфликта ранее попытались в Польше. Но там зашли со стороны президента России. В Варшаве заботливо предупредили, что предложенное хозяином Овального кабинета перемирие вполне может оказаться лишь «ловушкой» для Москвы, поскольку они на самом деле не желают Европе прочного мира. Заподозрили в попытке сорвать общение глав государств и главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая поставила Трампу ультиматум. Но это не мешает Кремлю и Белому дому активно готовиться к переговорам глав государств, которые должны состояться сегодня, 18 марта. Российская сторона подтвердила, что такой контакт на эту дату запланирован, но подробностей не сообщила. Лидеры стран обсудят вопросы мировой политики и ряд тезисов по конфликту на Украине.

Трамп рассказал о «большом вопросе», который обсудит с Путиным по телефону
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Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Андрей Бражников
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