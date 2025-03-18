«Не теряем надежды»: Ушаков высказался об ожиданиях от переговоров РФ и США по Украине
Ушаков: РФ не теряет надежды на прекращение огня на Украине, но видит атаки ВСУ
Россия не намерена терять надежду по поводу возможного прекращения огня на Украине, однако не может игнорировать атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на свою территорию. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Уже неделя прошла с момента предложения [Вашингтона о 30-дневном перемирии]. И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом ещё одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за всё! Но им [президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу] надо говорить друг с другом», — подчеркнул помощник главы государства в беседе с «Коммерсантом».
Ушаков добавил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега не созванивались после визита спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа в Москву. По его словам, единственный разговор состоялся 12 февраля.
Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня, как того потребовали США. Президенту Владимиру Путину идея понравилась, однако он призвал учесть ряд нюансов. Глава государства подчеркнул, что соглашение должно гарантировать долгосрочный мир. Юрий Ушаков, в свою очередь, отметил, что Россия поставила в известность американских коллег о своих опасениях насчёт возможного перемирия. Тем временем Владимир Зеленский продолжает просить помощь у союзников. Но после того, как он понял, что США уже не так ему рады, пошёл за «перемогой» к Франции и другим членам ЕС.
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