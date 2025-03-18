«Не теряем надежды»: Ушаков высказался об ожиданиях от переговоров РФ и США по Украине

Россия не намерена терять надежду по поводу возможного прекращения огня на Украине, однако не может игнорировать атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на свою территорию. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Уже неделя прошла с момента предложения [Вашингтона о 30-дневном перемирии]. И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом ещё одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за всё! Но им [президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу] надо говорить друг с другом», — подчеркнул помощник главы государства в беседе с «Коммерсантом».