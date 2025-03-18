Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 08:24

Писателю Борису Акунину* грозит уголовное дело в России

Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело против писателя Бориса Акунина*

Борис Акунин*. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Борис Акунин*. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Столичная прокуратура просит возбудить уголовное дело против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвилиза*) по факту уклонения от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в самом ведомстве. Там напомнили, что писатель дважды в течение года привлекался к административной ответственности за данное правонарушение.

«Однако с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — отметили в прокуратуре.

Сейчас материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Акунина* по ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Минюст внёс в реестр иноагентов писательницу Боссарт* и политолога Обухова*
Минюст внёс в реестр иноагентов писательницу Боссарт* и политолога Обухова*

Напомним, в декабре 2023 года Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а в 2024 году писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Сейчас писатель проживает в Лондоне. Против него уже велось следствие о неисполнении обязанностей иноагента.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • иноагенты
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar