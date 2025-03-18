Писателю Борису Акунину* грозит уголовное дело в России
Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело против писателя Бориса Акунина*
Борис Акунин*. Фото © ТАСС / Николай Галкин
Столичная прокуратура просит возбудить уголовное дело против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвилиза*) по факту уклонения от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в самом ведомстве. Там напомнили, что писатель дважды в течение года привлекался к административной ответственности за данное правонарушение.
«Однако с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — отметили в прокуратуре.
Сейчас материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Акунина* по ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».
Напомним, в декабре 2023 года Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а в 2024 году писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Сейчас писатель проживает в Лондоне. Против него уже велось следствие о неисполнении обязанностей иноагента.
* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.