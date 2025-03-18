Писателю Борису Акунину* грозит уголовное дело в России

Столичная прокуратура просит возбудить уголовное дело против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвилиза*) по факту уклонения от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в самом ведомстве. Там напомнили, что писатель дважды в течение года привлекался к административной ответственности за данное правонарушение.

«Однако с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — отметили в прокуратуре.

Сейчас материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Акунина* по ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».