Политические моменты в отношениях с США сейчас более важны, однако параллельно с ними ведётся обсуждение вопросов климатической повестки, экономики и космоса. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, вопросы политики сейчас более актуальны, однако обсуждение других тем с США не стоит на месте. Говорить о конкретных проектах пока рановато, но Дмитриев считает, что в перспективе сотрудничество можно наладить «от Арктики до взаимодействия по климатической повестке». Сотрудничество в экономической сфере также является предметом обсуждения. Москва и Вашингтон подыскивают сферы, в которых они могли бы сделать процесс взаимовыгодным и эффективным.

«Это от космоса до климатической повестки, до энергетической повестки и, безусловно, по мере решения политических вопросов экономические вопросы будут одними из главных в дальнейшем, чтобы продолжать эффективное сотрудничество России, США, которое предыдущая администрация всячески пыталась сорвать», — отметил Дмитриев, которого на Западе величают джентльменом-переговорщиком Кремля.