Переговорщик Кремля перечислил приоритетные вопросы в диалоге с США
Глава РФПИ Дмитриев назвал приоритетом решение политических вопросов РФ и США
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Фото © Kremlin.ru
Политические моменты в отношениях с США сейчас более важны, однако параллельно с ними ведётся обсуждение вопросов климатической повестки, экономики и космоса. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, вопросы политики сейчас более актуальны, однако обсуждение других тем с США не стоит на месте. Говорить о конкретных проектах пока рановато, но Дмитриев считает, что в перспективе сотрудничество можно наладить «от Арктики до взаимодействия по климатической повестке». Сотрудничество в экономической сфере также является предметом обсуждения. Москва и Вашингтон подыскивают сферы, в которых они могли бы сделать процесс взаимовыгодным и эффективным.
«Это от космоса до климатической повестки, до энергетической повестки и, безусловно, по мере решения политических вопросов экономические вопросы будут одними из главных в дальнейшем, чтобы продолжать эффективное сотрудничество России, США, которое предыдущая администрация всячески пыталась сорвать», — отметил Дмитриев, которого на Западе величают джентльменом-переговорщиком Кремля.
Ранее руководитель РФПИ сообщил, что в ближайшее время представители РФ проведут переговоры с главой корпорации SpaceX Илоном Маском. Дмитриев высоко оценил вклад американского бизнесмена в развитие технологий, назвав того «уникальным лидером».
К слову, Дмитриев входил в российскую делегацию на переговорах с США в Эр-Рияде. Встреча состоялась 18 февраля и длилась 4,5 часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошло всё неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует президент Владимир Путин.