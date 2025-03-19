Убитого нациста Ганула отпели в церкви и похоронили в Одессе
В Одессе прошли похороны убитого неонациста Демьяна Ганула
Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul
В Одессе прошли похороны ликвидированного украинского нациста Демьяна Ганула, причастного к поджогу Дома профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пророссийские подпольщики из движения Stop Grave посетили мероприятие и подтвердили факт его ликвидации. Нациста даже решили отпеть в местной церкви. Проститься с ним пришли несколько десятков почитателей.
Напомним, 15 марта в Одессе при свидетелях застрелили украинского нациста Демьяна Ганула. Момент ликвидации сняли камеры наблюдения: киллер действовал без спешки и добил раненого Ганула контрольным выстрелом в голову. Позже власти сообщили, что расправу устроил 46-летний Сергей Шалаев, дезертировавший из ВСУ. Владимир Зеленский поднял на уши лучших следователей Украины, чтобы расследовать убийство нациста. 16 марта подозреваемого в убийстве задержали и доставили в суд в шлеме и бронежилете. Его арестовали на два месяца.