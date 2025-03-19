Убитого нациста Ганула отпели в церкви и похоронили в Одессе

В Одессе прошли похороны ликвидированного украинского нациста Демьяна Ганула, причастного к поджогу Дома профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пророссийские подпольщики из движения Stop Grave посетили мероприятие и подтвердили факт его ликвидации. Нациста даже решили отпеть в местной церкви. Проститься с ним пришли несколько десятков почитателей.