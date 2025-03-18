«Для Украины типичная история»: Раскрыта судьба убийцы нациста Ганула
Военный эксперт Рожин: Убийцу нациста Ганула отпустят после ухода Зеленского
Сергей Шалаев, обвиняемый в убийстве Демьяна Ганула. Обложка © «Страна.ua»
Дело об убийстве нациста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула будет пересмотрено после падения режима Владимира Зеленского. А предполагаемого убийцу отпустят на свободу, полагает военный эксперт Борис Рожин.
Он подчеркнул в эфире радио Sputnik, что французский суд в своё время оправдал еврейского поэта Самуила Шварцбурда, который застрелил Симона Петлюру. Также эксперт напомнил об убийстве журналиста Павла Шеремета.
«Кстати, если вспомнить убийство Шеремета, которого убили в Киеве и в котором, кстати, обвиняли ФСБ, то выясняется, что его тоже совершил бывший участник АТО на Донбассе. То есть для Украины это, в общем-то, типичная история», — отметил Рожин.
Напомним, 15 марта в Одессе при свидетелях застрелили украинского нациста Демьяна Ганула. Момент убийства зафиксировали камеры наблюдения: киллер действовал без спешки и добил раненого Ганула контрольным выстрелом в голову. Позже выяснилось, что расправу устроил 46-летний мужчина, дезертировавший из ВСУ. Владимир Зеленский поднял на уши лучших следователей Украины, чтобы расследовать убийство нациста. 16 марта подозреваемого в убийстве арестовали и доставили в суд в шлеме и бронежилете.