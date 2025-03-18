Дело об убийстве нациста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула будет пересмотрено после падения режима Владимира Зеленского. А предполагаемого убийцу отпустят на свободу, полагает военный эксперт Борис Рожин.

Он подчеркнул в эфире радио Sputnik, что французский суд в своё время оправдал еврейского поэта Самуила Шварцбурда, который застрелил Симона Петлюру. Также эксперт напомнил об убийстве журналиста Павла Шеремета.