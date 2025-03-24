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24 марта, 12:53

Отчаянные попытки нациста Ганула спастись от киллера попали на полное видео убийства

«Страна» опубликовала полное видео убийства неонациста Ганула в Одессе

Украинское издание «Страна» опубликовало полное видео убийства украинского неонациста Демьяна Ганула в Одессе;

На кадрах уже раненый Ганул убегает от стрелявшего и падает. Затем киллер подходит и добивает свою жертву контрольным в голову.

По подозрению в убийстве арестован украинский военный, недавно дезертировавший из своей части. Его мотивы следствием не раскрываются.

Убитого нациста Ганула отпели в церкви и похоронили в Одессе
Убитого нациста Ганула отпели в церкви и похоронили в Одессе

Напомним, 15 марта в Одессе при свидетелях застрелили украинского нациста Демьяна Ганула. Момент ликвидации сняли камеры наблюдения: киллер действовал без спешки и добил раненого Ганула контрольным выстрелом в голову. Позже власти сообщили, что расправу устроил 46-летний Сергей Шалаев, дезертировавший из ВСУ. Владимир Зеленский поднял на уши лучших следователей Украины, чтобы расследовать убийство нациста, причастного к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. 16 марта подозреваемого в убийстве задержали и доставили в суд в шлеме и бронежилете. Его арестовали на два месяца.

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Никита Никонов
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