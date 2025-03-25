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25 марта, 04:56

Виджеты и даже антивирус: Названы главные пожиратели батареи смартфона

Эксперт Бастрыкина: Виджеты погоды снижают производительность телефона на 50%

Эксперт по цифровым технологиям Анастасия Бастрыкина объяснила, почему смартфоны иногда разряжаются быстрее обычного. Главными «пожирателями» заряда оказались приложения, работающие в фоновом режиме, даже когда ими не пользуются. Особенно энергозатратными являются популярные виджеты погоды, курсов валют и новостей, которые могут снижать производительность телефона на 50%.

Среди самых требовательных к потреблению приложений — браузеры, мессенджеры и навигационные сервисы. Неожиданным фактом стало то, что даже антивирусы, постоянно сканирующие файлы, существенно влияют на производительность устройства, пишет «Подмосковье сегодня».

«Например, Google Chrome требуется до 40% мощности процессора, а также приложения для общения и просмотра контента, такие как Telegram, Youtube и другие», — рассказала эксперт.

Специалист рекомендует регулярно удалять неиспользуемые программы, сокращать количество виджетов и контролировать фоновые процессы через настройки батареи.

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Shutterstock / FOTODOM / Sidorov_Ruslan

Артём Гапоненко
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