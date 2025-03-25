Виджеты и даже антивирус: Названы главные пожиратели батареи смартфона

Эксперт по цифровым технологиям Анастасия Бастрыкина объяснила, почему смартфоны иногда разряжаются быстрее обычного. Главными «пожирателями» заряда оказались приложения, работающие в фоновом режиме, даже когда ими не пользуются. Особенно энергозатратными являются популярные виджеты погоды, курсов валют и новостей, которые могут снижать производительность телефона на 50%.

Среди самых требовательных к потреблению приложений — браузеры, мессенджеры и навигационные сервисы. Неожиданным фактом стало то, что даже антивирусы, постоянно сканирующие файлы, существенно влияют на производительность устройства, пишет «Подмосковье сегодня».

«Например, Google Chrome требуется до 40% мощности процессора, а также приложения для общения и просмотра контента, такие как Telegram, Youtube и другие», — рассказала эксперт.

Специалист рекомендует регулярно удалять неиспользуемые программы, сокращать количество виджетов и контролировать фоновые процессы через настройки батареи.