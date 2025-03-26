Слиты новые данные из тайного чата властей США, куда по ошибке добавили журналиста
The Atlantic опубликовал новые данные из чата властей США об ударах по хуситам
Американский журнал The Atlantic опубликовал новые данные из секретного чата властей США в мессенджере Signal, куда по ошибке добавили главного редактора Джеффри Голдберга. При этом Белый дом пытается настоять на том, что информация в переписке не была секретной.
Согласно разговору политиков понятно, что они знали об ударах по йеменским хуситам. Они в деталях обсуждали модели самолётов и момент запуска ракет.
«Если бы эта информация — в частности, точное время вылета американских самолётов в Йемен — попала в чужие руки в этот решающий двухчасовой период, американские пилоты и другой американский персонал могли бы подвергнуться ещё большей опасности, чем обычно», — пишет издание.
Напомним, главреда The Atlantic Джеффри Голдберга по ошибке включили в секретный правительственный чат, где обсуждали удары по йеменским хуситам. Он получил приглашение от аккаунта, принадлежавшего советнику президента США по национальной безопасности Майклу Уолтцу. Позже министр обороны Пит Хегсет отверг информацию о том, что в чате произошла утечка секретных данных. А миллиардер Илон Маск пошутил, что The Atlantic всё равно никто не дочитывает до второй страницы. После скандала Уолтцу грозит отставка.
Как сообщал Life.ru, 15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, контролирующих значительную часть йеменской территории. Поводом стали неоднократные нападения повстанцев на гражданские суда в стратегически важных водах Красного моря и Аденского залива. Хуситы в ответ заявили об ударе по американской авианосной группе.
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