Слиты новые данные из тайного чата властей США, куда по ошибке добавили журналиста

Американский журнал The Atlantic опубликовал новые данные из секретного чата властей США в мессенджере Signal, куда по ошибке добавили главного редактора Джеффри Голдберга. При этом Белый дом пытается настоять на том, что информация в переписке не была секретной.

Согласно разговору политиков понятно, что они знали об ударах по йеменским хуситам. Они в деталях обсуждали модели самолётов и момент запуска ракет.