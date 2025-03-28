В Таиланде зафиксировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме
В Таиланде зафиксировано более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщает таиландское Управление наблюдения за землетрясениями.
Последний из афтершоков с магнитудой 4,9 произошёл в 23:46 по местному времени (19:46 по мск).
Напомним, что в Бангкоке произошло разрушительное землетрясение. Погибли 10 человек, ещё больше 100 пропали без вести. Магнитуда толчков достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. Неспокойно было и в соседней Мьянме, там погибли не менее 23 человек, из них пятеро — ученики местной школы. Сейсмологи предупреждают о возможности афтершоков.
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