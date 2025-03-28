Землетрясение в Таиланде
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Регион
28 марта, 18:05

В Таиланде зафиксировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме

В Таиланде зафиксировано более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщает таиландское Управление наблюдения за землетрясениями.

Последний из афтершоков с магнитудой 4,9 произошёл в 23:46 по местному времени (19:46 по мск).

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Напомним, что в Бангкоке произошло разрушительное землетрясение. Погибли 10 человек, ещё больше 100 пропали без вести. Магнитуда толчков достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. Неспокойно было и в соседней Мьянме, там погибли не менее 23 человек, из них пятеро — ученики местной школы. Сейсмологи предупреждают о возможности афтершоков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Vasiliskov

Александра Мышляева
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