Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 17
Землетрясение в Бангкоке. Фото © Telegram / SHOT
Число жертв разрушительного землетрясения в Бангкоке возросло до 17 человек, 32 пострадали. Ещё 83 человека числятся пропавшими без вести, сообщила администрация города.
Девять жертв погибли при обрушении строящегося здания Управления генерального аудитора на севере тайской столицы. Третий день там продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. В центре буйства стихии оказался соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Авиасообщение было прекращено, поэтому некоторые туристы не могут покинуть страну до сих пор. 29 марта последовал новый сильный подземный толчок. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России.