Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 17

Число жертв разрушительного землетрясения в Бангкоке возросло до 17 человек, 32 пострадали. Ещё 83 человека числятся пропавшими без вести, сообщила администрация города.

Девять жертв погибли при обрушении строящегося здания Управления генерального аудитора на севере тайской столицы. Третий день там продолжается поисково-спасательная операция.