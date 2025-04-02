Reuters: США не исключают, что не добьются скорого соглашения по Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
В последние дни высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность того, что Соединённые Штаты могут не достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие месяцы, сообщает Reuters.
Чиновники отметили, что Вашингтон разрабатывает новые стратегии давления на Киев и Москву, однако там не уверены в их эффективности. Вероятность затягивания конфликта может негативно сказаться на репутации Трампа, который обещал быстрое разрешение ситуации. В администрации США на протяжении нескольких недель обвиняли Киев в отсутствии прогресса в мирных переговорах, но недавно начали указывать и на Россию как на причину затягивания процесса.
После вступления в должность президента США Дональд Трамп пытается достичь урегулирования конфликта на Украине посредством непрямых переговоров. Уже состоялись переговоры российских и украинских делегаций с представителями Вашингтона, также лидер Америки неоднократно беседовал с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По итогам разговоров стороны согласились на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам, однако Киев продолжает атаковать российскую инфраструктуру.