Reuters: США не исключают, что не добьются скорого соглашения по Украине

В последние дни высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность того, что Соединённые Штаты могут не достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие месяцы, сообщает Reuters.

Чиновники отметили, что Вашингтон разрабатывает новые стратегии давления на Киев и Москву, однако там не уверены в их эффективности. Вероятность затягивания конфликта может негативно сказаться на репутации Трампа, который обещал быстрое разрешение ситуации. В администрации США на протяжении нескольких недель обвиняли Киев в отсутствии прогресса в мирных переговорах, но недавно начали указывать и на Россию как на причину затягивания процесса.