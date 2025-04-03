В Белграде на конгрессе УЕФА почтили память Василия Уткина и Алексея Бугаева
Спортивный комментатор Василий Уткин и бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ
Память спортивного комментатора Василия Уткина и экс-игрока российской сборной по футболу Алексея Бугаева, которых не стало в 2024 году, почтили на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Мероприятие проходило в Белграде.
Были упомянуты и другие российские спортивные деятели. В список попали игроки, менеджеры, тренеры и члены судейского состава. Среди них: арбитр Сергей Рощин, менеджер Виктор Иванов, тренер Александр Черкасов, футболисты Аркадий Николаев и Борис Кох, а также многие другие.
Напомним, спортивный комментатор Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Он был похоронен на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.
Информация о смерти Алексея Бугаева появилась 29 декабря 2024 года. Экс-спортсмен погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Его тело не смогли сразу эвакуировать с линии боестолкновения из-за продолжавшихся там сражений. Впоследствии это всё же удалось сделать, и 19 января Бугаева похоронили на одном из кладбищ Россошанского района Воронежской области.