В Белграде на конгрессе УЕФА почтили память Василия Уткина и Алексея Бугаева

Память спортивного комментатора Василия Уткина и экс-игрока российской сборной по футболу Алексея Бугаева, которых не стало в 2024 году, почтили на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Мероприятие проходило в Белграде.

Были упомянуты и другие российские спортивные деятели. В список попали игроки, менеджеры, тренеры и члены судейского состава. Среди них: арбитр Сергей Рощин, менеджер Виктор Иванов, тренер Александр Черкасов, футболисты Аркадий Николаев и Борис Кох, а также многие другие.