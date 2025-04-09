В плену у свиты: Автор предсмертного интервью с Пашей Техником пришла к внезапному выводу, заглянув ему в душу

Скончавшийся в Таиланде российский рэпер Павел Ивлев (Паша Техник) не был похож на классического кумира молодёжи, он был открытым и простым, но окружение на него негативно влияло. Актриса и писатель Гульнара Нижинская, опубликовавшая последнее интервью с артистом, рассказала Life.ru, какое он произвёл на неё впечатление во время беседы.

Гульнара Нижинская. Обложка © wikipedia.org

«Я Пашу до этого не знала. Конечно, я очень переживала, потому что наслышана была и хочу сказать, что Паша вообще на звезду не похож. Он абсолютно открытый, его очень любят люди. Я тоже удивлялась, как все подходят, как он со всеми сфотографируется. Что могу сказать, что, конечно же, окружение в нашей жизни имеет большое значение», — поделилась она.

По её словам, во время интервью сами собой рождались вопросы про смерть и отношение к ней рэпера. Нижинская уверена, что Техник мог чувствовать приближение финала, поэтому легко общался на темы смерти. Писательница отметила, что артист не пытался казаться лучше, чем он есть на самом деле, даже наоборот: он признался, что стал заложником «плохого образа». Она добавила, что Техник ждал на интервью вопросов про наркотики, зависимостью он страдал давно и она его губила. Нижинская не хотела педалировать тему с запрещёнными словами, по её мнению, многие журналисты «эксплуатировали» этот пагубный момент в биографии артиста, пытаясь задеть его, унизить или обвинить в чём-то.

Паша Техник и Гульнара Нижинская. Видео © Life.ru

«Я старалась с ним разговаривать, посмотреть на него как на человека, заглянуть в душу, узнать, что для него было важно. Я поняла, что вот он по-честному жил, по-честному с девчонками, по-честному с теми, кто рядом», — заметила собеседница Life.ru.