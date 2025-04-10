Тщательно анализируем: В Кремле высказались о торговых тарифах Вашингтона
Песков: Россия детально анализирует ситуацию с повышением пошлин США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Москве пристально наблюдают за ситуацией в мировой экономике и влиянием на неё повышения Штатами торговых пошлин. Кремль проводит анализ возможных последствий, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Потому что всё это не может не иметь последствий для мировой торговли, для мировой экономики. Мы тщательно анализируем эти возможные последствия», — отметил он.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит систему торговых тарифов для стран, поставляющих в Штаты свою продукцию. Это коснулось множества государств по всему миру, но не России. Зато торговая война Вашингтона с Пекином набирает обороты: на импортные китайские товары в США сейчас действует тариф в 125%, тогда как в Поднебесной на американскую продукцию распространяются пошлины в 84%. Мировые фондовые рынки отреагировали на такие выходки очень болезненно и хозяин Белого дома всё же «сдал назад», объявив о 90-дневной паузе в действии повышенных тарифов для более чем 75 стран.