Тщательно анализируем: В Кремле высказались о торговых тарифах Вашингтона

В Москве пристально наблюдают за ситуацией в мировой экономике и влиянием на неё повышения Штатами торговых пошлин. Кремль проводит анализ возможных последствий, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Потому что всё это не может не иметь последствий для мировой торговли, для мировой экономики. Мы тщательно анализируем эти возможные последствия», — отметил он.