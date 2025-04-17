Генерал Спартак получит последний шанс настоять на своей невиновности

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов с позывным Спартак 22 апреля выступит с последним словом в Тамбовском гарнизонном военном суде в рамках уголовного дела о хищении свыше 1,7 тысячи тонн металлопрокатных изделий в 2023 году. Заседание назначено на 11:00, сообщили в инстанции.