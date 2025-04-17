Генерал Спартак получит последний шанс настоять на своей невиновности
Экс-командующий 58-й армией Попов 22 апреля выступит с последним словом в суде
Генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Обложка © Life.ru
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов с позывным Спартак 22 апреля выступит с последним словом в Тамбовском гарнизонном военном суде в рамках уголовного дела о хищении свыше 1,7 тысячи тонн металлопрокатных изделий в 2023 году. Заседание назначено на 11:00, сообщили в инстанции.
«Во вторник суд заслушает последнее слово обвиняемого», — сказали журналистам в Тамбовском гарнизонном военном суде.
Командарма Спартака арестовали в мае 2024 года, заподозрив в мошенничестве. По версии СК, генерал похитил 1,7 тысячи тонны металлоизделий для строительства «зубов дракона» на границе стоимостью более 130 миллионов рублей. Попов попросил Путина о помощи в поиске справедливости, подчеркнув, что он всегда был верен отечеству. Свою вину в хищении средств на «зубы дракона» офицер категорически не признаёт. Прокурор требует, чтобы генерала посадили на 6 лет и лишили воинского звания. В переводе под домашний арест Спартаку было отказано. В деле есть ещё два фигуранта: бизнесмен Сергей Моисеев и генерал-лейтенант Олег Цоков. Последний погиб в зоне СВО в 2023 году. Моисеев же изначально дал признательные показания, но позже он заявил, что оговорил двух генералов.