В Кремле пообещали передать заинтересованным данные о нарушениях ВСУ перемирия

Россия обязательно предоставит всю информацию о нарушениях со стороны Вооружённых сил Украины во время действия пасхального перемирия – с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны ВСУ, о которых всем было упомянуто в заявлении», — пояснил он.