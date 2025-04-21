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Регион
Опубликовано 21 апреля 2025, 10:33

В Кремле пообещали передать заинтересованным данные о нарушениях ВСУ перемирия

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Россия обязательно предоставит всю информацию о нарушениях со стороны Вооружённых сил Украины во время действия пасхального перемирия – с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны ВСУ, о которых всем было упомянуто в заявлении», — пояснил он.

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Напомним, с 18:00 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киев режим прекращения огня не соблюдал. Вражеские удары, в частности, были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР, а также в Крыму и в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, украинские военные 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие. При этом противник использовал 90 дронов, 8 — вне зоны СВО.

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Татьяна Миссуми
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