В Кремле пообещали передать заинтересованным данные о нарушениях ВСУ перемирия
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Россия обязательно предоставит всю информацию о нарушениях со стороны Вооружённых сил Украины во время действия пасхального перемирия – с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны ВСУ, о которых всем было упомянуто в заявлении», — пояснил он.
Напомним, с 18:00 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киев режим прекращения огня не соблюдал. Вражеские удары, в частности, были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР, а также в Крыму и в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, украинские военные 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие. При этом противник использовал 90 дронов, 8 — вне зоны СВО.