В Совфеде призвали Европу молиться Богу после угроз Киева испортить 9 Мая

Но у нас, слава богу, есть специалисты по лечению такого рода заболеваний радикальным способом. Я очень надеюсь, что и в этот раз излечение наступит достаточно быстро и эффективно. Что касается возможности выиграть у России в военно-техническом отношении, то таковой нет ни у одного государства мира. Если мы не принимаем меры особо жёсткого характера, это только потому, что у нас разумное и мудрое руководство. Будь на нашем месте те же Соединённые Штаты Америки, они уже много чего наделали бы во всей этой округе, новую Хиросиму бы устроили.