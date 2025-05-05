В Совфеде призвали Европу молиться Богу после угроз Киева испортить 9 Мая
Сенатор Климов: Европа должна молиться Богу в случае провокации Киева на 9 Мая
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Учитывая все острые заявления Владимира Зеленского о планах испортить в России 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, европейцам стоит «молиться Богу» на хладнокровие и мудрость руководства РФ. Об этом в беседе с Life.ru сообщил член Совета Федерации Андрей Климов.
По словам сенатора, 9 Мая наверняка фигурировало в киевском медийном плане. У Киева очень многие военные операции создаются сначала как медийные планы, отметил Климов. В этом немаловажная часть всего, что мы наблюдаем, добавил собеседник Life.ru.
«Поскольку там у них вот этот главный [Зеленский] — шоумен и вокруг таких же собрал, да ещё консультируют их такие же шоумены западные, то, разумеется, у них медийное предпочтение, или, точнее, медийная мотивация всего происходящего, она зачастую перевешивает всё остальное: потери в деньгах, в технике, в людях», — пояснил Климов.
По словам парламентария, в Киеве всерьёз озаботились тем, чтобы хоть каким-нибудь образом испортить праздник 9 Мая. Недалеко от наших государственных границ власти Украины доказывают, что всё это опасное и смертоносное пакостничество продолжается.
Но у нас, слава богу, есть специалисты по лечению такого рода заболеваний радикальным способом. Я очень надеюсь, что и в этот раз излечение наступит достаточно быстро и эффективно. Что касается возможности выиграть у России в военно-техническом отношении, то таковой нет ни у одного государства мира. Если мы не принимаем меры особо жёсткого характера, это только потому, что у нас разумное и мудрое руководство. Будь на нашем месте те же Соединённые Штаты Америки, они уже много чего наделали бы во всей этой округе, новую Хиросиму бы устроили.
Здесь европейцам, особенно из Восточной Европы, Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители, а нервы у них крепкие, заключил Климов.
Напомним, что Владимир Зеленский отказался от предложенного президентом РФ Владимиром Путиным майского перемирия, а затем заявил, что Украина не может гарантировать, что мировые лидеры, приехавшие на Парад Победы в Москву, останутся целыми и невредимыми. В Госдуме призвали нанести удар с использованием ракеты «Орешник», если Киев решится сорвать мероприятие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Украину, что в случае провокации 10 мая для них может и не наступить.
Также сегодня стало известно о новой попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области. В данной операции было задействовано 250 украинских военных, 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. Изначально по населённому пункту Тёткино Глушковского района был нанесён артиллерийский удар и произведена атака дронами, после чего последовала высадка пехоты. ВС РФ ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их высадки.