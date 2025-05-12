«Украина продолжит атаковать Россию»: Военный эксперт разоблачил трюк Киева с «перемирием»
Аналитик Коротченко: Украине нужно перемирие для продолжения боевых действий
Боевые действия. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Украине нужно 30-дневное «перемирие» для продолжения боевых действий против России, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «миролюбивые» заявления киевского режима и европейских лидеров — это очередной пропагандистский шаг в рамках гибридной войны.
«Украина уже неоднократно нарушала взятые на себя обязательства, поэтому с большой долей вероятности мы можем сказать, что она продолжит нарушать перемирие, атакуя Россию», — подчеркнул военный аналитик.
По его словам, Украина сегодня нацелена на продолжение боевых действий и осуществление диверсионно-террористических операций. Для этого используются дальнобойные беспилотники и ракеты. Собеседник URA.ru также отметил, что Киев продолжает эскалацию информационно-гибридной войны против Москвы при поддержке ЕС.
Напомним, в ночь с 10 на 11 мая закончился срок объявленного перемирия, которое ВСУ нарушали неоднократно. Президент России Владимир Путин заявил о попытках нападения на границу России во время перемирия, хотя Москва не исключала его продление в зависимости от реакции Киева. Тем не менее глава государства объявил о готовности России к переговорам с Украиной. Кроме того, Путин высказался о восстановлении отношений с Европой.