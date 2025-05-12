Украине нужно 30-дневное «перемирие» для продолжения боевых действий против России, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «миролюбивые» заявления киевского режима и европейских лидеров — это очередной пропагандистский шаг в рамках гибридной войны.

«Украина уже неоднократно нарушала взятые на себя обязательства, поэтому с большой долей вероятности мы можем сказать, что она продолжит нарушать перемирие, атакуя Россию», — подчеркнул военный аналитик.