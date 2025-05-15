Песков высказался о длительности переговоров России и Украины в Стамбуле

Продолжительность первых с 2022 года российско-украинских переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, запланирован ли саммит только на 15 мая или делегаций будут встречаться несколько дней.