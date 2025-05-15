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Регион
15 мая, 06:10

Песков высказался о длительности переговоров России и Украины в Стамбуле

Песков: Длительность переговоров с Украиной в Стамбуле будет зависеть от их хода

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Продолжительность первых с 2022 года российско-украинских переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, запланирован ли саммит только на 15 мая или делегаций будут встречаться несколько дней.

«Сегодня начало переговоров. Дальше всё будет зависеть от их хода», — ответил представитель Кремля.

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Напомним, что сегодня запланировано проведение первых с 2022 года прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин на мероприятие не поедет, а российскую делегацию возглавит его помощник Владимир Мединский. От США туда поедут оба спецпредставителя Трампа — Стив Утикофф и Кит Келлог. От Украины в Стамбул приедут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Умеров. Участие самого главы киевского режима теперь под вопросом. Специального лётного отряда «Россия» утром совершил посадку в аэропорту Стамбула. Ожидается, что переговоры начнутся в 10:00 во дворце Долмабахче.

Андрей Бражников
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