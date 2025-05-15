Песков высказался о длительности переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков: Длительность переговоров с Украиной в Стамбуле будет зависеть от их хода
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Life.ru
Продолжительность первых с 2022 года российско-украинских переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, запланирован ли саммит только на 15 мая или делегаций будут встречаться несколько дней.
«Сегодня начало переговоров. Дальше всё будет зависеть от их хода», — ответил представитель Кремля.
Напомним, что сегодня запланировано проведение первых с 2022 года прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин на мероприятие не поедет, а российскую делегацию возглавит его помощник Владимир Мединский. От США туда поедут оба спецпредставителя Трампа — Стив Утикофф и Кит Келлог. От Украины в Стамбул приедут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Умеров. Участие самого главы киевского режима теперь под вопросом. Специального лётного отряда «Россия» утром совершил посадку в аэропорту Стамбула. Ожидается, что переговоры начнутся в 10:00 во дворце Долмабахче.