Индекс Мосбиржи перешёл к росту после заявлений участников встречи в Стамбуле
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Российский рынок акций вновь демонстрирует рост после того, как завершились переговоры России и Украины в Стамбуле. По данным Московской биржи, рынок смог отыграть 3% от минимального пика, достигнутого в первой половине 16 мая.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Такие данные были зафиксированы на 16:41 (по Москве). Примечательно, что рынок снижался на 2% до момента выступления с заявлениями представителей России и Украины после встречи.
Напомним, в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Делегацию от России возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Первый раунд переговоров длился чуть менее двух часов. Сейчас не исключается возможность проведения ещё одной встречи сегодня. После встречи Умеров анонсировал крупнейший за время СВО обмен военнопленными: 1000 на 1000. Мединский заявил по итогам встречи, что переговорщики условились представить своё видение мира.