Индекс Мосбиржи перешёл к росту после заявлений участников встречи в Стамбуле

Российский рынок акций вновь демонстрирует рост после того, как завершились переговоры России и Украины в Стамбуле. По данным Московской биржи, рынок смог отыграть 3% от минимального пика, достигнутого в первой половине 16 мая.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Такие данные были зафиксированы на 16:41 (по Москве). Примечательно, что рынок снижался на 2% до момента выступления с заявлениями представителей России и Украины после встречи.