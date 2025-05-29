Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к диалогу с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил пути разрешения украинского конфликта. Об этом сообщает Госдепартамент.

Рубио приветствовал недавний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000», состоявшийся в выходные. Американский госсекретарь также повторил призывы президента Дональда Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной, назвав это единственным путём к прекращению военных действий.