Иностранные журналисты осмотрели фуры с телами солдат ВСУ у брянской границы
Обложка © Минобороны РФ
Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и лично убедились, что у границы уже больше суток стоят рефрижераторы с телами солдат ВСУ.
Фуры с телами солдат ВСУ. Видео © Телеграм / Zvezdanews
На месте работают французские, арабские, итальянские журналисты, а также съёмочные группы из Голландии, Германии и стран Латинской Америки, передаёт корреспондент «Звезды». В каждом из четырёх фур находятся останки 303 украинских солдат. Всего же Россия согласилась отдать Киеву 6000 тысяч тел.
Но Киев отказывается их забрать. Рефрижераторы с останками украинских солдат с 7 июня стоят на границе в Брянской области. Украина решение не объяснила, несмотря на официальные заявления Минобороны РФ. В ГД сочли такое поведение киевского режима редким цинизмом. Министерство иностранных дел РФ осудило отношение официального Киева к украинскому народу.