Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и лично убедились, что у границы уже больше суток стоят рефрижераторы с телами солдат ВСУ.

На месте работают французские, арабские, итальянские журналисты, а также съёмочные группы из Голландии, Германии и стран Латинской Америки, передаёт корреспондент «Звезды». В каждом из четырёх фур находятся останки 303 украинских солдат. Всего же Россия согласилась отдать Киеву 6000 тысяч тел.