Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 08:12
3201

Иностранные журналисты осмотрели фуры с телами солдат ВСУ у брянской границы

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и лично убедились, что у границы уже больше суток стоят рефрижераторы с телами солдат ВСУ.

Фуры с телами солдат ВСУ. Видео © Телеграм / Zvezdanews

На месте работают французские, арабские, итальянские журналисты, а также съёмочные группы из Голландии, Германии и стран Латинской Америки, передаёт корреспондент «Звезды». В каждом из четырёх фур находятся останки 303 украинских солдат. Всего же Россия согласилась отдать Киеву 6000 тысяч тел.

Но Киев отказывается их забрать. Рефрижераторы с останками украинских солдат с 7 июня стоят на границе в Брянской области. Украина решение не объяснила, несмотря на официальные заявления Минобороны РФ. В ГД сочли такое поведение киевского режима редким цинизмом. Министерство иностранных дел РФ осудило отношение официального Киева к украинскому народу.

«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ
«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar