Маск тет-а-тет пообщался с Трампом перед публичным сожалением из-за конфликта

Илон Маск провёл личную беседу с президентом США Дональдом Трампом непосредственно перед тем, как опубликовать пост о сожалении в связи со своими предыдущими нападками в адрес главы государства. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

На данный момент неясно, удастся ли сторонам восстановить отношения. Однако, как отмечает издание, в последние дни миллиардер демонстрировал стремление к примирению после недавней публичной перепалки в социальных сетях. По данным NYT, телефонный звонок от Маска поступил президенту поздно вечером в понедельник, а в среду бизнесмен выразил сожаление по поводу эскалации конфликта.

Напомним, что перед обращением к Трампу, Маск в пятницу провёл частные встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Эти переговоры, по всей видимости, подготовили почву для более сдержанного тона в публикации Маска.