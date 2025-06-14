Тайная мечта: Прилепин объяснил, зачем исполнитель покушения на него отказался от паспорта РФ

Писатель Захар Прилепин предположил, что осуждённый за покушение на него Александр Пермяков* хочет попасть в списки на обмен с Украиной. Об этом писатель заявил в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что он сидит и втайне мечтает, чтобы его обменяли. Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять», — приводит слова писателя агентство.

Прилепин предположил, что у Пермякова* есть гражданство Украины. По мнению писателя, его могут внести в список на обмен.