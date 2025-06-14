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14 июня, 09:38

Тайная мечта: Прилепин объяснил, зачем исполнитель покушения на него отказался от паспорта РФ

Прилепин: Пермяков* отказался от паспорта РФ, чтобы оказаться в списках на обмен

Александр Пермяков*. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Александр Пермяков*. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Писатель Захар Прилепин предположил, что осуждённый за покушение на него Александр Пермяков* хочет попасть в списки на обмен с Украиной. Об этом писатель заявил в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что он сидит и втайне мечтает, чтобы его обменяли. Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять»,приводит слова писателя агентство.

Прилепин предположил, что у Пермякова* есть гражданство Украины. По мнению писателя, его могут внести в список на обмен.

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Напомним, машину Захара Прилепина подорвали весной 2023 года, водитель автомобиля погиб. Силовики оперативно задержали исполнителя — гражданина Украины Александра Пермякова*. Позже выяснилось, что террористический акт курировался СБУ. Также правоохранители смогли установить соучастника Пермякова*. В сентябре 2024 года обвиняемого приговорили к пожизенному лишению свободы. А в минувшем январе Пермяков* обратился к суду с просьбой лишить его российского паспорта.

* Включён в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
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