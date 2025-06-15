«Будет просить Запад»: В Британии предрекли очередные мольбы Зеленского из-за огромных потерь ВСУ
Дипломат Прауд: Сумма компенсаций за тела ВСУ превысит сотню миллиардов долларов
Обложка © Пресс-служба Зеленского
Британский дипломат Иан Прауд заявил, что общий объём выплат за потери украинской армии может составить более 100 миллиардов долларов. По его мнению, Киев обратится к западным странам за помощью в покрытии этих расходов.
«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — говорится в его публикации для издания Responsible Statecraft.
Напомним, передача первой партии тел погибших украинских военных должна была состояться 7 июня. Но тогда Киев не приехал за телами. Холодильники несколько дней стояли на границе в Брянской области. 11 июня после шумихи в СМИ Киев наконец забрал 1212 тел. 13-го числа РФ передала Украине тела ещё 1200 погибших и 14 июня — столько же. 15 июня Киев получил ещё 1200 «белых пакетов». Власти Украины должны выплатить семьям погибших по 15 миллионов гривен (около 28 млн рублей).