«Будет просить Запад»: В Британии предрекли очередные мольбы Зеленского из-за огромных потерь ВСУ

Британский дипломат Иан Прауд заявил, что общий объём выплат за потери украинской армии может составить более 100 миллиардов долларов. По его мнению, Киев обратится к западным странам за помощью в покрытии этих расходов.

«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — говорится в его публикации для издания Responsible Statecraft.