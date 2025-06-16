Пезешкиан: Сторонникам создания ядерного оружия нет места в политике Ирана

Государственная позиция Ирана заключается в отказе от ядерного оружия, что поддерживает верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан.

«Чёткая позиция государства, на которую неоднократно указывал верховный лидер, заключается в отказе от обладания [ядерным оружием] и отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. Любому, кто занимает позицию, противоречащую этой четкой позиции, нет места в формировании политики Исламской Республики Иран», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что Иран будет защищать своё право на мирное использование ядерной энергии с помощью решительных мер.

«Никто не может отнять его у исламской республики. Мы будем защищать это право силой», — сказал он.

С 2003 года в Иране действует фетва верховного лидера, которая запрещает производство ядерного оружия.