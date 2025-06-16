Пезешкиан: Сторонникам создания ядерного оружия нет места в политике Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС/ABEDIN TAHERKENAREH
Государственная позиция Ирана заключается в отказе от ядерного оружия, что поддерживает верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан.
«Чёткая позиция государства, на которую неоднократно указывал верховный лидер, заключается в отказе от обладания [ядерным оружием] и отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. Любому, кто занимает позицию, противоречащую этой четкой позиции, нет места в формировании политики Исламской Республики Иран», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Политик подчеркнул, что Иран будет защищать своё право на мирное использование ядерной энергии с помощью решительных мер.
«Никто не может отнять его у исламской республики. Мы будем защищать это право силой», — сказал он.
С 2003 года в Иране действует фетва верховного лидера, которая запрещает производство ядерного оружия.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов подписать соглашение, ограничивающее возможность создания ядерного оружия, но при условии сохранения права на развитие мирной ядерной программы. Он отметил, что Иран не поддержит договор, который лишает страну законных прав на использование мирного атома.
Напомним, в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала масштабный обстрел Ирана — целями стали военные и ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и сутки спустя обрушил на Израиль множество ракетных ударов. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор. При этом за три дня с момента эскалации погибли 14 иранских учёных-ядерщиков. По последним данным, в Израиле погибли 24 человека, в Иране — 224. В Тегеране заявили, что пришло время пересмотреть своё участие в ДНЯО, чтобы защититься от израильской агрессии. МИД уже согласовывает с парламентом вопрос о возможном выходе Тегерана.