Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана из-за задержания россиян
Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана из-за задержания российских граждан. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
«По ситуации с задержанными гражданами России в Азербайджане направила обращение омбудсмену Азербайджана С. Я. Алиевой», — написала омбудсмен.
Москалькова уточнила, что следит за развитием ситуации и готова оказать необходимую правовую помощь.
Напомним, 30 июня в Баку силовики провели обыски в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Были задержаны двое российских журналистов — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им предъявили обвинения в «связях с ФСБ» и арестовали на четыре месяца. В Москве послу иностранного государства вручили ноту протеста, требуя незамедлительного освобождения задержанных российских журналистов. Вскоре после этого появились сообщения о жёстком задержании в Баку российских граждан – релокантов, IT-специалистов и туристов. Сообщается, что часть задержанных журналистов была освобождена под подписку о невыезде. Всех сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде