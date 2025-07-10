План Промеса сбежать в Россию через Евросоюз потерпел фиаско из-за его болтливости

Согласно полученной информации, этим летом нидерландский футболист вёл переговоры о переходе в латвийскую «Ригу». В случае соглашения он должен был получать свыше 200 тысяч евро ежемесячно, не считая дополнительных бонусов. Интерес к игроку проявил владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин. По его задумке, Промес мог бы выступать за «Ригу» до конца текущего сезона, а затем, в рамках зимнего трансферного окна, «незаметно» перебраться в московскую «Родину» из Первой лиги, также входящую в структуру Ломакина.