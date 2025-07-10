План Промеса сбежать в Россию через Евросоюз потерпел фиаско из-за его болтливости
SHOT: Квинси Промес хотел перейти в ФК Родина через ФК Рига
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Квинси Промес продолжает искать пути для возвращения в Россию. По данным источников SHOT, экс-форвард «Спартака» разработал очередной план, предполагающий переезд через территорию Евросоюза.
Согласно полученной информации, этим летом нидерландский футболист вёл переговоры о переходе в латвийскую «Ригу». В случае соглашения он должен был получать свыше 200 тысяч евро ежемесячно, не считая дополнительных бонусов. Интерес к игроку проявил владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин. По его задумке, Промес мог бы выступать за «Ригу» до конца текущего сезона, а затем, в рамках зимнего трансферного окна, «незаметно» перебраться в московскую «Родину» из Первой лиги, также входящую в структуру Ломакина.
Однако судебные органы Нидерландов обратили внимание на неоднократные заявления футболиста о намерении вернуться в Россию. Учитывая отсутствие соглашения об экстрадиции между двумя странами, суд счёл, что Промес может попытаться скрыться от правосудия. В связи с этим было принято решение о продлении ареста спортсмена до декабря 2025 года.
Напомним, нападающего задержали в Дубае в ОАЭ во время сборов «Спартака» в феврале прошлого года. Ему вменяли бегство с места аварии, но позже обвинение сняли, а дело закрыли. Однако спортсмен остался в изоляторе. Тем временем на родине его приговорили к 7,5 года лишения свободы за вооружённое нападение на двоюродного брата и контрабанду наркотиков. Позднее Промеса освободили, но затем он снова оказался под стражей в ОАЭ. «Спартак» объявил о расторжении контракта с форвардом. В ОАЭ Промес играл за «Дубай Юнайтед» из второго по силе дивизиона. Этот клуб также принадлежит Ломакину.