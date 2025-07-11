Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 07:50

В Петербурге начались похороны Романа Старовойта – Life.ru публикует видео

В Петербурге начались похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петербурге начались похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта. На Смоленское кладбище приехали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, коллеги и близкие покойного.

Похороны Романа Старовойта в Петербурге. Видео © Life.ru

Прибыли на кладбище в том числе молодая возлюбленная экс-министра, которой вчера не было на прощании с чиновником в Москве, а также бывшая жена Старовойта с детьми.

Похороны Романа Старовойта в Петербурге. Видео © Life.ru

Отпевания не будет: Романа Старовойта похоронят без крестика
Отпевания не будет: Романа Старовойта похоронят без крестика

Напомним, 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. Церемония прощания прошла накануне в Москве, её посетила добрая половина кабмина, а также новый министр транспорта Андрей Никитин. Похоронят Старовойта в Санкт-Петербурге. На церемонию прибыла молодая возлюбленная чиновника — 25-летняя Полина. Она пришла на прощание с охапкой красных роз.

«Честь имею»: Старовойт написал странное сообщение перед самоубийством
«Честь имею»: Старовойт написал странное сообщение перед самоубийством
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Самоубийство Старовойта
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar