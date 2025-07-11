В Петербурге начались похороны Романа Старовойта – Life.ru публикует видео
В Петербурге начались похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта
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В Петербурге начались похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта. На Смоленское кладбище приехали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, коллеги и близкие покойного.
Похороны Романа Старовойта в Петербурге. Видео © Life.ru
Прибыли на кладбище в том числе молодая возлюбленная экс-министра, которой вчера не было на прощании с чиновником в Москве, а также бывшая жена Старовойта с детьми.
Похороны Романа Старовойта в Петербурге. Видео © Life.ru
Напомним, 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. Церемония прощания прошла накануне в Москве, её посетила добрая половина кабмина, а также новый министр транспорта Андрей Никитин. Похоронят Старовойта в Санкт-Петербурге. На церемонию прибыла молодая возлюбленная чиновника — 25-летняя Полина. Она пришла на прощание с охапкой красных роз.