Прокуратура утвердила обвинение по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной

Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по делу о хищении денег и недвижимости у народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Материалы переданы в суд, расследование завершено.

По версии следствия, организованная группа в составе Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основы и Надежды Цырульниковой в период с апреля по июль 2024 года похитила артистки РФ 175 миллионов рублей наличными.

Особую дерзость преступников демонстрирует факт незаконного отъёма элитной квартиры, расположенной в престижном Ксеньинском переулке Москвы. Согласно проведённой экспертизе, рыночная стоимость данного жилья составляет 138 миллионов рублей.

Суммарный материальный ущерб, включая дополнительные расходы потерпевшей на банковские комиссии и оформление сделки, по предварительным подсчётам превысил 317,6 миллиона рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.