Прокуратура утвердила обвинение по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной
Мошенники, которые обманули Долину. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по делу о хищении денег и недвижимости у народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Материалы переданы в суд, расследование завершено.
По версии следствия, организованная группа в составе Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основы и Надежды Цырульниковой в период с апреля по июль 2024 года похитила артистки РФ 175 миллионов рублей наличными.
Особую дерзость преступников демонстрирует факт незаконного отъёма элитной квартиры, расположенной в престижном Ксеньинском переулке Москвы. Согласно проведённой экспертизе, рыночная стоимость данного жилья составляет 138 миллионов рублей.
Суммарный материальный ущерб, включая дополнительные расходы потерпевшей на банковские комиссии и оформление сделки, по предварительным подсчётам превысил 317,6 миллиона рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.
30-томное уголовное дело передано в Мещанский районный суд Москвы. Все обвиняемые находятся под стражей.
Как известно, летом прошлого года Долина стала жертвой мошеннической схемы и под влиянием обмана продала свою просторную квартиру площадью 236 квадратных метров. Полученные средства она перевела на указанные злоумышленниками счета, а часть наличными передала через курьера. В ходе следствия был задержан один из соучастников, у которого обнаружили банковскую карту, использовавшуюся для получения 10 миллионов рублей от певицы. В марте 2025 года суд принял решение о возвращении недвижимости Долиной. Однако в мае стало известно, что покупательница, приобретшая квартиру у мошенников, подала апелляцию на это решение, пытаясь оспорить возврат имущества звезды.