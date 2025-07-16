Песков ответил на вопрос о созвоне Путина и Трампа после ультиматума о 50 днях

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после оглашения последним требования закончить конфликт на Украине за 50 дней пока не планируется. При этом Кремль готов его оперативно организовать, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.