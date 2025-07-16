Песков ответил на вопрос о созвоне Путина и Трампа после ультиматума о 50 днях
Песков: Созвон Путина и Трампа не планируется, но может быть быстро организован
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после оглашения последним требования закончить конфликт на Украине за 50 дней пока не планируется. При этом Кремль готов его оперативно организовать, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет. Но он может быть очень быстро организован», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что президент США потребовал, чтобы Россия заключила мирный договор с Украиной в течение 50 дней, а Штаты тем временем пошлют Киеву системы ПВО Patriot. Проблема в том, что добираться они туда будут долго. Трамп также предложил Европе закупать оружие у Америки для дальнейшей передачи ВСУ, но Франция с Чехией сразу отказались от его идеи. Владимир Зеленский отмечал, что свои кошельки достали пока только Германия и Норвегия.