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16 июля, 08:27

Песков ответил на вопрос о созвоне Путина и Трампа после ультиматума о 50 днях

Песков: Созвон Путина и Трампа не планируется, но может быть быстро организован

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после оглашения последним требования закончить конфликт на Украине за 50 дней пока не планируется. При этом Кремль готов его оперативно организовать, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет. Но он может быть очень быстро организован», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что президент США потребовал, чтобы Россия заключила мирный договор с Украиной в течение 50 дней, а Штаты тем временем пошлют Киеву системы ПВО Patriot. Проблема в том, что добираться они туда будут долго. Трамп также предложил Европе закупать оружие у Америки для дальнейшей передачи ВСУ, но Франция с Чехией сразу отказались от его идеи. Владимир Зеленский отмечал, что свои кошельки достали пока только Германия и Норвегия.

Андрей Бражников
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